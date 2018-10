Sconcerti (Corriere della Sera): "La Juve domina. Roma prepotente"

Mario Sconcerti, prima firma del Corriere della Sera, ha commentato questa mattina i successi di Juventus e Roma in Champions League. Questo un breve estratto: "La Juve domina a Manchester, la Roma diventa prepotente con il Cska. Non sono successi normali, il totale dice che qualcosa sta cambiando in fretta. La Juve giocava in casa della squadra più importante al mondo. Non l’ha quasi mai fatta entrare in partita. Non segnalo la Roma per ovvietà di risultato. Ma la superiorità della Juve a Old Trafford è stata naturale come contro una penultima squadra italiana".