Sconcerti sul Corriere della Sera: "Stiamo rientrando nel corteo"

"Stiamo rientrando un po’ alla volta nel corteo". Così Mario Sconcerti, opinionista di RMC Sport, nel suo editoriale sul Corriere della Sera il giorno dopo Italia-Polonia 1-1, gara d'esordio per gli azzurri in Nations League. "Si gioca a calcio come se il calcio fosse una rissa, manca precisione, bellezza, geometria. Però la stiamo cercando. Forse per oggi, per la lontananza da cui arriviamo, può bastare", ha scritto Sconcerti che ha sottolineato anche l'importante per questa squadra di un calciatore come Federico Chiesa.