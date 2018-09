Sconcerti sul Corriere: "Italia, calciatori deludenti e banali"

"Volontà e coraggio ci sono ma il gioco non esiste. Viviamo una crisi storica", scrive Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera in edicola questa mattina dopo la sconfitta dell'Italia a Lisbona contro il Portogallo. "Temo non si possa inventare niente, siamo nella peggior crisi dagli anni Cinquanta, ma allora avevamo una giustificazione, era caduto il Torino con il suo aereo, eravamo rimasti improvvisamente soli. Qui i giocatori li abbiamo, ma non sono mai quello che pensiamo. Deludono sempre, risultano banali. Cristante, lo stesso Chiesa, Criscito, Immobile, Berardi, Jorginho e chissà quanti altri, tutti normali, un po’ scontati, buttati via nell’anonimia generale. Tutti senz’anima. Tutti fanno il passaggio più facile, tutti ritardano il tiro, il rischio. La mia impressione è che perfino snobbino la Nazionale", ha scritto Sconcerti.