Sconcerti sul Corriere: "Se osano di più, Inter e Napoli possono farcela"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del Corriere della Sera, ha commentato questa mattina le prestazioni di Napoli e Inter in Champions League. Questo un breve estratto: "L’Inter paga la fatica di contenere i fantasisti del Tottenham, più giocolieri che artisti, abbastanza scolastici, ma anche con i vantaggi di esserlo. Nel finale la squadra non è distratta, è sfinita. Quando entrano Eriksen e Son, entra anche una velocità di pensiero che negli altri non c’è più. Le due squadre hanno passato ottanta minuti a far finta di placcarsi, quasi mai prendendosi ma sempre finendo ingobbendosi dietro le finte reciproche, quindi comunque stancandosi. L’Inter non meritava di perdere, il Tottenham ha fatto poco per vincere anche se quando c’è riuscito nessuno può dire sia uno scandalo. [...] È stata una grande occasione persa. L’Inter ha più cose del Tottenham, le ha anche mostrate in partita. Ha pagato una stanchezza nervosa eccessiva come capita alle squadre inesperte di queste partite. La vecchia Inter avrebbe divorato un avversario non convinto e zuccheroso come il Tottenham. [...] Il Napoli si avvicina al suo piccolo miracolo, ma dovrà non perdere a Liverpool che comunque di partite ne ha già perse due su cinque. Possiamo ancora portare tutto il mazzo oltre la siepe, credo anche che ce lo stiamo meritando. Gli avversari esistono, ma si sono normalizzati. È il momento di assaltarli".