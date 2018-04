Scontri a Liverpool, il club inglese: "Lavoriamo con le autorità"

Club inglese, grave e inquietante episodio va chiarito

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Il Liverpool continua a operare "in stretto contatto con le autorità" per cercare di chiarire i fatti che hanno portato "al grave e inquietante episodio" avvenuto ad Anfield la scorsa notte, quando un uomo di 53 anni è stato ricoverato in condizioni critiche in ospedale e sollecita chiunque abbia "notizie rilevanti" a informare la polizia che sta indagando. Così in un comunicato diffuso dalla società inglese pochi minuti fa sul proprio sito, riferito al caso del supporter dei Red ferito gravemente al capo durante una rissa tra tifosi in un pub nei pressi dello stadio. Due romani sono stati arrestati per tentato omicidio. "La prima priorità del club è la sicurezza di tutti i fan che partecipano alle partita - si legge ancora nella nota -, che non dovrebbero mai essere sottoposti a violenza o aggressioni. Il Liverpool ringrazia i servizi di emergenza e i suoi stessi tifosi che hanno offerto cure e cure nell'immediato alla vittima.