Scontri di Liverpool, i parenti di Cox: "E' stato aggredito da 13 teppisti"

Si chiama Sean Cox, ha 53 anni, una moglie e tre figli l'uomo in coma dalle 19.30 di martedì a seguito degli scontri avvenuti prima di Liverpool-Roma. L'uomo è in pericolo di vita a causa di un agguato che, come testimoniato dai suoi parenti alla stampa inglese, è stato compiuto da più persone: "L'aggressione è stata compiuta da 13 teppisti".