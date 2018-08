Scontri Liverpool-Roma, due anni e mezzo a tifoso giallorosso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è concluso oggi pomeriggio il primo processo a Daniele Sciusco, uno dei due tifosi romanisti arrestati lo scorso 24 aprile in seguito agli scontri prima della partita Liverpool-Roma. Il verdetto del giudice corrisponde a una condanna a due anni e mezzo di carcere. In quegli incidenti rimase gravemente ferito il tifoso irlandese Sean Cox, anche se Sciusco non ebbe alcuna responsabilità diretta nel suo ferimento. Lo riporta il Liverpool Echo.