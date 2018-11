Seconda Categoria, colpì un arbitro: daspo di 5 anni a calciatore

Milan, proseguono i contatti per Ibra

Napoli, non è ancora il momento di Verdi: slitta il ritorno in campo

Empoli, a breve il progetto per la riqualificazione del "Castellani"

Roma, resta viva l'idea Lainez per l'attacco: Monchi in pressing

Verratti: "PSG andrà avanti in Europa. Serie A? Calcio estero più libero"

Lazio, Hateboer è la prima scelta per la fascia destra

Corsa a Rabiot, ecco la strategia Juventus per ostacolare il Barcellona

Juve, incontro con Mendes per Ruben Neves: prestito possibile

Spalletti: "Sorrido quando dicono che sono stato io a far smettere Totti"

Juve-Mendes, non solo Neves: occasione James e De Gea resta un'idea

Roma, per Fuzato richieste dalla B: Cosenza, Livorno e Padova

La mossa di Leonardo: Godin. Colpo del presente, per il futuro del Milan

(ANSA) - SALERNO, 22 NOV - Il Questore di Salerno ha emesso un Daspo di 5 anni nei confronti di un calciatore 32enne che domenica ha colpito con una testata l'arbitro. L'episodio si è verificato al campo sportivo "San Nicola di Bari" di Stella Cilento (Salerno) durante la partita del campionato di Seconda Categoria tra Folgore Acquavella e Atletik Torchiara. Negli ultimi minuti dell'incontro, l'arbitro ha concesso un calcio di punizione alla squadra ospite, scatenando le proteste dei calciatori della formazione avversaria che hanno circondato l'arbitro, contestando platealmente la decisione. Istanti concitati, durante i quali il calciatore 32enne della squadra di casa all'improvviso ha sferrato una testata all'arbitro che è stato soccorso e medicato presso l'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico commotivo giudicato guaribile in 10 giorni. Partita sospesa e il calciatore denunciato dai Carabinieri, e poi daspo della questura per 5 anni.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy