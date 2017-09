Seedorf sul Milan: "Difficile pensare a una vittoria in Europa"

L'ex centrocampista del Milan, Clarence Seedorf, ha fatto il punto - in diretta a Sky - sul campionato italiano. "Per il Milan è più difficile puntare per una vittoria in Europa, ma essere competitivi sul lungo periodo è importante. Poi se arrivano ai quarti, il peso della storia del club incomincia a farsi notare, pensando a qualcosa di più. L'Inter, con l'allenatore e la rosa che ha, può solo crescere. La stagione è molto lunga, deve avere continuità, come ha mostrato la Juventus. Il Napoli può sorprendere, hanno un gioco divertente e concreto. Sarri è riuscito a mantenere la sua filosofia dando anche una certa personalità. A me sarebbe piaciuto rivedere qualche giocatore con più peso a livello internazionale, avrebbe aiutato, ma vedendo quello che riescono a dimostrare ogni partita può essere la sorpresa".