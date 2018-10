Sella: "Roma senza nerbo. Così rischia di star fuori dalle prime quattro"

La Roma è di nuovo in crisi. Inaspettata la sconfitta di ieri contro una Spal molto organizzata che ha messo a nudo la fragilità giallorossa. "Se andiamo ad analizzare il recente passato della Roma, è vero che ha vinto 4 gare consecutive ma non ha mai giocato benissimo e il successo contro l'Empoli non era stato frutto di un grande match", dice Ezio Sella, ex giallorosso, in un'intervista al sito TimGate. "In quella circostanza la Roma giocò una partita normale, ma in Italia si analizzano le gare in base al risultato e non alla prestazione. La Roma quel giorno non meritava e se giochi male alla fine paghi, proprio come è successo ieri contro la Spal. La sconfitta è stata giusta".

Ma quali sono i problemi di questa Roma?

"Forse pensava già alla Champions, ma è stata comunque una squadra moscia, poca aggressiva. Anche queste partite vanno affrontare come se davanti ci fosse una big. La mentalità vincente è quella delle squadre che affrontano tutti gli avversari come se fossero i migliori. In caso contrario una formazione che fa dell'agonismo e dell'organizzazione come la Spal ti mette in difficoltà. Ho visto una Roma senza nerbo, i giallorossi pensavano forse, sbagliando, di vincere col minimo sforzo. Non è così, nel calcio bisogna spingere sempre al massimo".

Stando così le cose che stagione si aspetta dalla Roma?

"Con questa discontinuità la Roma deve stare attenta. Rischia di non entrare nelle prime quattro. La Champions invece è un torneo, il concetto quindi è diverso ed entrano in gioco altri fattori"