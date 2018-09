Selvaggi: "Italia, per i giovani va ripristinata tecnica attraverso i campioni"

Parole interessanti quelle di Franco Selvaggi a proposito non solo del rilancio del nostro calcio ma anche per una miglior crescita del calciatore a partire dai primi calci: "Questo è un discorso che abbraccia tutto il calcio mondiale - dice l'ex attaccante campione del mondo nell'82 in un'intervista a TimGate- credo che si debba partire dalla tecnica di base e poi si potrà parlare anche della tattica. Se non sai stoppare la palla o passarla diventa difficile pensare ad un modulo. La tecnica è più difficile da insegnare. Ci vorrebbero dei veri esperti: un Baggio, un Bruno Conti o anche il sottoscritto li vedrei bene sul campo a insegnare la tecnica: Dico di più: tanti anni fa a Coverciano Altafini, Rivera, Sivori facevano vedere un gesto tecnico ai ragazzini e cercavano di insegnar loro alcuni fondamentali. Ciò che intendo dire è che va ripristinata la tecnica attraverso i grandi campioni. Nel '70 vidi Rivelino fare l'elastico e se non lo avessi visto non lo avrei mai fatto. Stavo tre ore sul campo per provare e impararlo. Perché non fare dei filmati da proporre alle scuole calcio con una seri di campioni che fanno vedere come si stoppa il pallone, come si passa, come si dribbla? O anche un Nesta che fa vedere come si affronta un avversario... "