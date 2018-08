Serbia, i convocati di Krstajic per la Nations League: ben cinque italiani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La FSS, federcalcio della Serbia, ha reso nota la lista dei convocati diramata dal ct Mladen Krstajic per i due impegni di Nations League che attendono la selezione slava, impegnata il 7 settembre in Lituania e il 10 in casa contro la Romania. Sono ben cinque gli italiani presenti nella lista che segue:

Portieri: Dmitrovic (Eibar), Jovanovic (AGF), Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv).

Difensori: Kolarov (Roma), Milenkovic (Fiorentina), Rodic (Stella Rossa), Rukavina (Astana), Spajic (Krasnodar), Veljkovic (Werder Brema), Vukovic (Olympiacos).

Centrocampisti: Gacinovic (Eintracht Francoforte), Kostic (Eintracht Francoforte), Krsticic (Stella Rossa), Ljajic (Torino), Lukic (Torino), Matic (Manchester United), Maksimovic (Getafe), Milinkovic-Savic (Lazio), Radonjic (Stella Rossa), Tadic (Ajax), Zivkovic (Benfica).

Attaccanti: Mitrovic (Fulham), Prijovic (PAOK).