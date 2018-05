Serie A femminile, Juventus-Brescia si giocherà a La Spezia

© foto di Ufficio Stampa LND

Era nell'aria da giorni e ora è ufficiale. Lo spareggio che deciderà l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia per il calcio femminile fra Juventus e Brescia, che hanno chiuso la stagione regolare pari merito a quota 60 punti, si disputerà sabato 19 maggio alle ore 15:00 allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia. In caso di parità nei 90 minuti regolamentari sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per decidere chi succederà alla Fiorentina come campione d'Italia.

La Lega Nazionale Dilettanti ha anche comunicato che lo spareggio retrocessione fra Ravenna e Pink Bari si giocherà sempre sabato 19 maggio alle ore 15:00, con le stesse modalità di cui sopra, presso lo stadio “Galileo Speziale” di Montesilvano (Pe).