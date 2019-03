© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è chiusa oggi la 20° giornata di Serie A Femminile, in cui il Milan ha battuto la Roma mercoledì. La Fiorentina ha vinto l'ultima partita in programma, il derby contro il Florentia, per 4-2, tornando così al secondo posto in classifica e superando il Milan. Questa la classifica.

Juventus 50

Fiorentina 49

Milan 48

Roma 35

Atalanta 30

Sassuolo 29

Florentia 26

Tavangacco 24

Chievo Verona 17

Hellas Verona 14

Pink Bari 14

Orobica Bergamo 5