Serie A femminile, la Fiorentina inizia col botto: 6-1 al Mozzanica

Nel pomeriggio di oggi la Serie A femminile ha preso il via con l'anticipo del “Gino Bozzi” fra le padrone di casa della Fiorentina e l'Atalanta/Mozzanica. Le viola di Cincotta hanno voluto subito mettere in chiaro le cose e lanciare un messaggio non solo alla Juventus campione in carica, ma anche alle due big, Milan e Roma, appena sbarcate nel calcio femminile. La gara viene subito incanalata a favore delle padrone di casa nel primo tempo quando vanno in reste il capitano Alia Guagni e il bomber Ilaria Mauro. Nella ripresa è la neo arrivata Kostova a calare il tris prima che Bonetti trovi il poker su calcio di rigore causato da Lazzari che lascia le sue in 10. L'Atalanta/Mozzanica prova a reagire e all'82° segna il gol della bandiera con Anghileri, ma non è ancora finita: negli ultimi due minuti di gara infatti vanno a segno altri due neo acquisti come Isotta Nocchi e sopratutto Lana Clelland.

Risultati e marcatori della prima giornata di Serie A femminile:

Fiorentina-Atalanta/Mozzanica 6-1 (22° Guagni, 29° Mauro, 58° Kostova, 66° Rig. Bonetti, 88° Nocchi, 90° Clelland; 82° Anghileri)

Domani

Hellas Verona- Florentia

Pink Bari-Milan

Sassuolo-Roma

Tavagnacco-Orobica

Domenica

Juventus-ChievoVerona Valpo