Serie A femminile, prima vittoria per la Roma. Pari Juve, vince la Viola

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Nella quinta giornata di Serie A femminile la Juventus trova il primo pari stagionali venendo fermata in casa dell'Atalanta/Mozzanica. Bergamasche avanti dopo un minuto grazie a un'autorete di Cecilia Salvai, ma raggiunte poco dopo dalla rete di Eniola Aluko. La Juventus però non va oltre e non trova la rete per mettere a segno la quarta vittoria in altrettante gare salendo comunque al primo posto in coabitazione con il Sassuolo e il Milan, che domani può andare provvisoriamente in testa da solo. Le neroverdi cadono per la prima volta in stagione sotto i colpi di Alia Guagni, capitano della Fiorentina e autrice di una doppietta che permette alle viola di sbancare lo stadio emiliano e arrivare al meglio alla sfida Champions contro il Chelsea.

Prima vittoria stagionale per la Roma, che batte in trasferta la Florentia grazie alle reti di Ciccotti e Bonfantini, mentre il ChievoVerona Valpo cala il tris in casa dell'Orobica trascinata dal capitano Valentina Boni, autrice di una doppietta. Gara da cuori forti invece quella fra Tavagnacco e Pink Bari con le friulane che trovano i tre punti all'ultimo dei sei minuti di recupero grazie a Elisa Camporese.

Questi risultati, marcatori e classifica:

Florentia-Roma 1-2 (85° Vicchiarello; 45° Ciccotti, 67° Bonfantini)

Juventus-Atalanta/Mozzanica 1-1 (8° Aluko; 1° aut. Salvai)

Orobica-ChievoVerona Valpo 0-3 (14°, 88° Boni, 31° Tarenzi)

Sassuolo-Fiorentina 0-2 (26°, 72° Guagni)

Tavagnacco-Pink Bari 2-1 (9° Errico, 90° Camporese; 70° Piro)

Verona-Milan (domani ore 12:30)

Classifica: Juventus* 10, Milan* 10, Sassuolo 10, Fiorentina* 9, Verona* 7, Florentia 7, Tavagnacco* 6, ChievoVerona Valpo 6, Atalanta/Mozzanica 4, Roma* 3, Orobica* 3, Pink Bari* 0

* una gara in meno