Serie A femminile, rinviate tre gare del secondo turno di campionato

Fonte: Figc.it

© foto di Ufficio Stampa LND

In vista dell’impegno della Nazionale Under 19 Femminile nella prima fase delle qualificazioni al Campionato Europeo, la FIGC ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di tre gare valide per la seconda giornata del campionato di Serie A Femminile: Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco.

Il match tra Florentia e Juventus, in programma sabato 29 settembre alle ore 15, si disputerà allo Stadio Comunale ‘G. Del Buffa’ di Figline Valdarno (FI).