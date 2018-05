Serie A femminile, tutto in 90 minuti: Scudetto, spareggi e retrocessione

© foto di Ufficio Stampa LND

Domani pomeriggio, ore 15:00, si chiude la stagione regolare della Serie A femminile. Un campionato che finora ha emesso solo un verdetto – la retrocessione dell'Empoli – e che potrebbe dover ricorrere a uno spareggio per assegnare lo Scudetto. I campi principali saranno quelli di Vinovo, dopo la Juventus sfiderà un Tavagnacco terzo e pronto a non fare sconti, e l'Olivieri di Verona dove le padrone di casa proveranno a ostacolare la corsa al titolo del Brescia. In caso di arrivo a pari punti fra le due dominatrici della stagione bisognerà infatti ricorrere a uno spareggio in cui bianconere e biancoazzurre si giocheranno il tutto per tutto dopo una stagione che ha visto le seconde avere la meglio in due occasioni su tre fra Coppa Italia e Campionato. Ma non solo di Scudetto si vive. In coda infatti sono quattro le squadre ancora in ballo e il calendario prevede due scontri diretti: Pink Bari-Sassuolo e Res Roma-Ravenna. Le pugliesi proveranno a interrompere un lunghissimo digiuno contro una delle squadre più in forma della stagione per provare a conquistare almeno gli spareggi per non retrocedere a scapito del Ravenna. Spareggi che le neroverdi sperano di evitare battendo la Pink e sperando che il Ravenna sgambetti la Res nell'altro incontro per tentare un sorpasso all'ultima curva insperato solo poche settimane fa.

Questo il calendario della 22^ giornata e la classifica della Serie A a un turno dalla fine

Res Roma-Ravenna

Verona-Brescia

Pink Bari-Sassuolo

Empoli-Fiorentina

Juventus-Tavagnacco

Mozzanica-Chievo Verona

Classifica: Juventus 57, Brescia 57, Tavagnacco 43, Fiorentina 40, Mozzanica 39, ChievoVerona 26, Verona 25, Res Roma 21, Sassuolo 19, Ravenna 15, Bari 13, Empoli 11