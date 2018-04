Serie A, giudice sportivo: ammende per Milan, Inter, Roma e SPAL

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ammende per quattro società comminate oggi dal giudice sportivo dopo la trentaduesima giornata di Serie A. Questo il comunicato emesso poco fa:

- Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della

gara ed al 32° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei

sostenitori della squadra avversaria.

- Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere ingiustificatamente causato

sia il ritardato inizio della gara di circa quattro minuti, sia il ritardato inizio del secondo tempo di

circa due minuti; recidiva specifica reiterata.

- Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

lanciato nel recinto di giuoco, tre petardi; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e

62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA).

- Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. SPAL 2013 per avere ingiustificatamente causato il ritardato

inizio della gara di circa tre minuti; recidiva.