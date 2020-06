Serie A, gli stadi chiusi pesano per 90 milioni. Anche Inter e Juve non prevedono rimborso

vedi letture

Uno studio de Il Corriere dello Sport parla dell’impatto che gli stadi a porte chiuse avranno sul mercato e sui bilanci di questa stagione. Il quotidiano li paragonano a dei bancomat, perché danno liquidità istantanea (senza aspettare quindi i massimi organismi del calcio) e valgono circa 90 milioni in tutto, impattando per il 12% dell’intero fatturato. Atalanta, Brescia, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Roma, Sampdoria, Spal e Udinese non prevedono altro che voucher per il rimborso.