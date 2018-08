Serie A, Hysaj guida la classifica degli intercetti. Sorpresa Magnani

Analisi realizzata grazie a WyScout, primo database al mondo per lo scouting e per le analisi delle partite

© foto di Federico De Luca

E' Elseid Hysaj il miglior della Serie A, con la prima giornata ancora da completare, in quanto a palle intercettate. Ben 13 per il terzino albanese, al secondo posto c'è Riccardo Gagliolo del Parma. Per l'ex Carpi 11, a quota 10 ci sono Luca Rossettini (Chievo Verona), Alessandro Florenzi (Roma), Charalampos Lykogiannis (Cagliari), Giangiacomo Magnani (Sassuolo) e Francesco Vicari (Spal).