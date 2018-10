© foto di Federico De Luca

La Serie A non va di moda all'estero. E l'effetto Cristiano Ronaldo aiuta poco: è questo il punto de Il Messaggero, che analizza il rendimento del gruppo IMG, che nel 2017 si è aggiudicato per 340 milioni di euro i diritti per trasfmettere all'estero il triennio 2018/21 del nostro massimo campionato. Un investimento che per ora ha fruttato all'emittente un ricavo di circa 280 milioni di euro.