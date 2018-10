Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -4 dalla Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sono concluse le prime tre gare valide per la nona giornata della Serie A. La Juventus ha mancato la vittoria per la prima volta in stagione, pareggiando 1-1 contro il Genoa. Il Napoli non ha sbagliato, invece, la sua gara, vincendo contro l’Udinese per 3-0 e portandosi a -4 dai bianconeri. Roma ancora ko contro la Spal, che porta a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Juventus 25 *

Napoli 21 *

Inter 16

Lazio 15

Sampdoria 14

Roma 14 *

Sassuolo 13

Parma 13

Fiorentina 13

Genoa 13 *

Torino 12

Milan 12 **

Spal 12 *

Cagliari 9

Udinese 8 *

Bologna 7

Atalanta 6

Empoli 5

Frosinone 1

Chievo -1

* = Una gara in più

** = Una gara in meno