Serie A, la Lega comunica variazione degli orari della 5^ e 12^ giornata

Under 21, l'esordiente Tonali lascia il ritiro per infortunio

Beltrame: "Voglio riportare il Den Bosch in Eredivisie. Allegri un vincente"

Guai per Lemina: all'ex Juve la multa più alta mai data in Regno Unito

Italdonne, primo ko (indolore) per le azzurre. Il Belgio vince 2-1

Udinese, risentimento muscolare per Ekong: salta la nazionale

Cervone: "Mercato Roma? Non capisco, ora DiFra deve ricominciare"

VIII Trofeo Mattia e Ilaria, Spezia e Samp insieme per Genova

Mondiali femminili: Belgio, Danimarca, Olanda e Svizzera ai play off

Doppio salto all'indietro per Russu. Ripartirà dalla Nuorese in Eccellenza

Buffa: "Rocco? È cambiata l'Italia, non solo il calcio"

Contrariamente a quanto comunicato qualche ora fa, la Lega Serie A ha reso nota la variazione del programma di anticipi e posticipi rigurdanti quinta e dodicesiam giornata del campionato. La variazione - si legge nel comunicato - è stata disposta su indicazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno e/o degli enti organizzatori per evitare la concomitanza con altri eventi cittadini caratterizzati da elevata partecipazione di pubblico.

