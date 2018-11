Serie A, via all'Assemblea per eleggere un nuovo consigliere di Lega

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. LIVE TMW - Verratti: "PSG? Non penso di andare via" - Leggi la news, CLICCA QUI! TMW - Udinese, stasera incontro con Nicola: accordo più vicino - Leggi...

Tonali: "La Nazionale mi aiuterà per un futuro in una big"

Serie A, giudice sportivo: un turno di stop per Brozovic, Linetty e Rincon

Top&flop della Juventus: CR7 il migliore in assoluto. Un solo bocciato

Empoli, una giornata di squalifica a Iachini per "espressione blasfema"

Atalanta, per Mancini l'Inter è in vantaggio sulla Juventus

Juve, uno tra Mandzukic, Alex Sandro e Benatia per arrivare a Pogba

Juventus, Milenkovic o Andersen: in estate assalto a uno dei due

Top&flop del Napoli: Insigne incanta e in più segna. Hamsik in calo

Prime d'Europa: PSG a punteggio pieno. In Liga è vera e propria bagarre

Chi deve rinforzarsi di più a gennaio? Per i lettori di TMW Milan e Chievo

Ultime d'Europa: Chievo a zero. Ma la vera sorpresa è il Monaco

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - L'elezione di un consigliere di Lega è il principale tema al centro dell'assemblea dei club di Serie A, da poco iniziata. Sono presenti tutte le venti società, chiamate ad eleggere chi prenderà il posto di Marco Fassone, decaduto dal Consiglio dopo l'uscita dal Milan. Secondo le indiscrezioni della vigilia, potrebbe essere eletto consigliere il nuovo presidente del Milan, Paolo Scaroni, oppure il dg della Roma, Mauro Baldissoni. Non è all'odg dell'assemblea ma è comunque un tema caldo quello del nuovo amministratore delegato della Lega, per cui si parla fra gli altri di Alessandro Araimo, ad di Discovery Italia, Luigi De Siervo, ad di Infront Italy, e Matteo Mammì, che ha appena lasciato Sky.

Ipotesi Scaroni e Baldissoni per sostituire il decaduto Fassone

