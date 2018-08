Serie B, il punto della 1^ giornata: Venezia e Cittadella subito in testa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Polemiche, disordini, dissidi, e chi più ne ha più ne metta. Nonostante tutto la Serie B è ripartita, con tante dubbi e perplessità. Il campo però è sacro, ed allora quando si gioca è soltanto quello che conta. E così ad aprire la cadetteria ci hanno pensato Brescia e Perugia, due che la categoria la conoscono molto bene. Nel segno del non “non facciamoci male”, tutto è cominciato con un pareggio di misura. Beh, mica un pareggio così banale: il Brescia stava per portarla a casa, poi al 94’ l’arbitro ha fornito al Perugia il rigore utile per pareggiare i conti.

E, diciamolo, tutta la prima giornata è proseguita rimarcando il segno “x”. Sabato ben due pareggi hanno contraddistinto la giornata: Salernitana e Palermo, ad esempio, si sono divise la posta in palio con uno scialbo 0-0; nello stesso momento si giocava anche Cremonese-Pescara, ed anche qui entrambe hanno portato a casa un punticino, stavolta con il punteggio di 1-1, animato dai gol di Castrovilli e (ancora al 94’) Mancuso. I primi tre punti della stagione se li è aggiudicati il Venezia di Stefano Vecchi, vincitore di misura contro lo Spezia grazie al gol di Bentivoglio.

Domenica si è proseguito ancora sulla falsa riga del sabato, con altri due pareggi che hanno caratterizzato la giornata: il derby veneto ha visto Verona e Padova non andare oltre l’1-1, ed allo stesso modo si sono comportate Ascoli e Cosenza anche se, in questo caso, i calabresi hanno sfiorato la vittoria sfumata solo nei minuti di recupero grazie al gol di Brosco. Altri tre punti se li è portati a casa il Cittadella, con una bella vittoria ai danni del neo-retrocesso Crotone di Giovanni Stroppa: un 3-0 netto, con i calabresi che sembra non abbiano preso subito confidenza con la cadetteria. Venezia e Cittadella in cima alla classifica, dunque, anche se c’è una terza squadra vittoriosa in questo primo turno (in attesa del posticipo tra Benevento e Lecce): si tratta del Foggia, vincente contro il Carpi per 4-2, ma che è rimasto ancorato all’ultimo posto in classifica a causa della penalizzazione di otto punti.