Serie B, l'Entella scrive a Figc chiedendo la riammissione

Il club ligure chiede la riammissione, ora attende risposta

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - L'Entella ha scritto ufficialmente alla Figc e alla Lega di Serie B per chiedere la riammissione nel torneo cadetto. I chiavaresi sono tornati virtualmente in serie B dopo la decisione in settimana del Collegio di Garanzia del Coni che ha accettato il ricorso del club: è stata applicata la penalizzazione di 15 punti per il Cesena nella stagione scorsa per la vicenda delle plusvalenze, decretandone la retrocessione. Di conseguenza la classifica dell'ultimo campionato di serie B va riscritta e la società ligure sarebbe salva. Adesso si attende la risposta di Figc e Lega di B.