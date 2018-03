Serie B, la presentazione della 32^ giornata - L'Empoli cerca l'allungo

La presentazione

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

E cosi, mentre la Serie A trova un turno di sosta per le nazionali, la Serie B continua il suo percorso. Si comincia stasera con due anticipi interessanti: alle 18 si scende in campo al Picco, dove lo Spezia proverà a racimolare punti per restare nelle parti alte della classifica, mentre l’Ascoli cercherà l’impresa per mettere in cascina punti per la salvezza. Alle 20.45 altro scontro tra due compagini dagli obiettivi diametralmente opposti: da un lato la Bari, in corsa nella zona verde della classifica e pronta a sputare sangue per restare nella parti alte, e di fronte un Brescia che non vince da ben tre partite, e in assoluta necessità di punti.

Domenica, in pieno stile serie A, ci sarà il classico lunch match: quasi uno scontro diretto tra Parma e Foggia, con i pugliesi che hanno trovato nuova linfa dopo l’importante vittoria casalinga contro il Cesena, mentre per i ducali c’è bisogno di rialzarsi dopo la debacle in Liguria patita per mano dell’Entella.

Il piatto forte, ovviamente ci sarà alle 15, con ben sei match che si giocheranno in contemporanea: la capolista -in cerca dell'allungo- sarà di scena a Pescara dove, dopo l’addio di Zeman, si sta provando a scrivere una nuova pagina di questa difficile stagione. Un “quasi” testa coda, poi, tra Frosinone e Ternana, con la squadra di Gigi De Canio che proverà a fermare nuovamente i ciociari, che hanno collezionato un solo punto nelle ultime due partite. Occasione ghiotta per la Pro Vercelli, che ospiterà l’Avellino: per i bianconeri una vittoria vorrebbe dire avvicinare sensibilmente i campani e dare una spinta considerevole per la salvezza. Nella zona alta, poi, si affronteranno in un match tutto da seguire Carpi e Palermo: i biancorossi vengono da due vittorie consecutive, mentre i siciliani hanno avuto non pochi problemi nell’ultimo match contro il Novara (risultato finale 2-2). A completare il programma del pomeriggio la sfida tra la Cremonese di Attilio Tesser, reduce dal pareggio contro il Brescia, e la Virtus Entella in piena zona play out ma anche in fiducia dopo la vittoria contro il Parma.

Alle 18, per il primo posticipo di questa 32^ giornata, scontro diretto tra Venezia e Cittadella: punti preziosissimi in palio, che potrebbero deviare drasticamente l’asticella per una delle due squadre. Cesena e Perugia chiuderanno la due giorni di Serie B, nel posticipo serale delle 20.30: momento estremamente positivo per gli umbri che non perdono dallo scorso 3 febbraio, mentre il Cesena dovrà ritrovare entusiasmo dopo due pareggi ed una sconfitta nelle ultime tre partite.