Serie D, gli ultimi verdetti promozione

Oggi si è conclusa la regular season del campionato di serie D, e le sorprese sono state molteplici. Nel girone A è il Gozzano a salire in serie C, costringendo il Como ai play-off. La Pro Patria vince il girone B e torna così tra i professionisti dopo solo due anni. Nel girone E trionfa l'Albissola (provincia di Savona), mentre nel raggruppamento F sorride la Vis Pesaro. Finale al cardiopalma infine per il girone I, dove sarà necessario lo spareggio tra Vibonese e Troina.

Virtus Vecomp, Rimini, Rieti e Potenza sono state promosse già nelle scorse settimane.