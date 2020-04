Sfida degli addominali. L'astista italiana Malavisi batte CR7: 146 contro i 142 del lusitano

vedi letture

La sfida lanciata dall'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo sul maggior numero di addominali da fare in 45 secondi continua a fare proseliti sui social. E non sempre l'asso portoghese può sorridere. L'ultima in ordine di tempo a battere CR7 è stata Sonia Malavisi, campionessa italiana di salto con l'asta sia al chiuso sia all'aperto, che ha fatto 146 addominali in 45 secondi, quattro più del lusitano.