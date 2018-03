Sghedoni e Amedei pronti a rifondare il Modena

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sembra arrivare finalmente il momento della rinascita per il Modena FC. Come riportato dalla Gazzetta di Modena, Romano Sghedoni, proprietario della Kerakoll, e Romano Amedei, storico patron canarino dell'ultima avventura in Serie A del club, sarebbero pronti a presentarsi al sindaco di Modena per avere l'ok al nuovo corso. Assieme ai due imprenditori saranno coinvolti nell'operazione anche altri due manager, amici di Amedei, oltre a Carmelo Salerno. Una società a cinque, dunque con un impegno finanziario personale di 200mila euro a stagione ed un paio di quote libere per ulteriori amici che volessero entrare, uno dei quali potrebbe essere Erio Ferrari di Salumificio Ferrari.