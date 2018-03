Shakthar, Ferreyra: "Mi scuso col raccattapalle. Auguri alla Roma"

© foto di Federico Gaetano

Tramite Instagram arrivano le scuse pubbliche di Facundo Ferreyra al giovane raccattapalle spintonato ieri sera nel finale della sfida dell'Olimpico fra Roma e Shakhtar: "Voglio fare i complimenti alla Roma per la meritata qualificazione ai quarti di Champions. Allo stesso tempo voglio esprimere scusarmi per la mia reazione con il raccattapalle durante la partita di ieri notte. Ho già avuto la possibilità di scusarmi personalmente al termine della sfida, però vorrei farlo pubblicamente anche con 'tutti i giallorossi' e augurargli grande fortuna in Champions League".