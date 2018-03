Sheva su Gattuso: "Ha avuto coraggio. Ha dimostrato di essere pronto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dai Sky Sport, l'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha parlato del momento della squadra rossonera, allenata dall'ex compagno di squadra Rino Gattuso: "Sono molto contento, perché Rino in un momento difficile per tutti ha avuto coraggio, non si è tirato indietro e ha preso in mano la squadra. Lui ha carattere: per tanti è una sorpresa, per me no. Conosco la sua motivazione, è un ragazzo intelligente ed è migliorato tanto nella sua carriera. Ora è giusto dare a Gattuso la possibilità di lavorare, senza pensare a dove possa arrivare. Gli obiettivi ci sono, ma non si deve mettere tanta pressione. Lui, comunque, ha dimostrato di essere pronto".