Shevchenko: "Milan, il tuo posto è la Champions. Higuain si gioca futuro"

Adriy Shevchenko, ex bomber del Milan e attualmente commissario tecnico dell'Ucraina, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, intervenendo sulle vicende di casa Milan: "Il traguardo è entrare in Champions League - ha dichiarato - e mi pare che stiano lottando. Spero che riescano a tornare nella coppa più bella, perché quello era il posto del Milan che ricordo. Questo Milan è un progetto, deve costruirsi con calma per tornare in alto prima di tutto in Italia, poi in Europa. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza e una buona classifica aiuta".

Su Higuain: "C’è tanta pressione su di lui ed è stato anche sfortunato. Mi riferisco al rigore che ha tirato contro la Juve: certi gol possono cambiare tutto. Per Higuain dall’inizio della stagione c’è stato il fattore responsabilità: è stato il grande acquisto, in questi mesi ha avuto gli occhi addosso, più che mai quella sera. Però non penso mai al singolo, ma alla squadra. Higuain è un grande giocatore e sa che si sta giocando il futuro, se il Milan si qualifica alla prossima Champions League lui può restare a Milano e si vede che ci tiene. Deve soltanto restare calmo nelle difficoltà, come tutto il Milan. I momenti passano".