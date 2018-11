Show di Ferrero alla cena per il Sampdoria Club Parlamento

Cristiano Bergodi al Voluntari, affare fatto. Contratto fino al termine della stagione sportiva e obiettivo salvezza. Firma siglata e una nuova avventura per Bergodi. E nella foto il momento dell’accordo...

📹 Il presidente @unavitadacinema #Ferrero si improvvisa reporter d'eccezione per raccontare la cena del #Sampdoria Club #Parlamento . 🔵⚪🔴⚫⚪🔵 pic.twitter.com/4ADc3Cjgbf

Show di Massimo Ferrero . Il presidente della Sampdoria è stato l'ospite di eccezione alla cena per celebrare la nascita del Sampdoria Club Parlamento. Impugnata la telecamera, Ferrero ha intervistato, con il suo stile inconfondibile, i vari onorevoli accomunati dalla fede blucerchiata.

