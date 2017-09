Sibilia "Modifiche principi slitterà"

N.1 Lnd, 'Chiesto approfondimento per dare nostro contributo'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 1 SET - "La Lega nazionale dilettanti ha chiesto un approfondimento sulla tematica dei principi informatori per cercare di dare un ulteriore contributo. Quindi la questione non sarà discussa nel prossimo Consiglio federale, ma in una data successiva". Lo ha annunciato stamane il presidente della Lnd nonché vicepresidente vicario della Federcalcio, Cosimo Sibilia, a margine dell'incontro di stamane tra il numero uno federale Carlo Tavecchio e il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al quale ha partecipato lo stesso Sibilia.