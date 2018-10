Sindaco di Firenze Nardella: "Stadio? Saltato incontro con la Fiorentina"

© foto di Federico De Luca

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto ai microfoni di Lady Radio parlando dei temi riguardanti il nuovo stadio della Fiorentina: "Purtroppo è saltato l'incontro tra il dg del Comune Parenti e l'architetto Maffioletti che è la responsabile del progetto, mi auguro che venga rifissato al più presto perché servono certi confronti. Resta il termine del 31 dicembre per presentare il progetto: io credo che sia urgente che ci si possa vedere con la Proprietà, l'avevamo già fatto l'ultima volta allo stadio. Prima ci incontriamo e meglio è, perché certi progetti devono passare da una costante collaborazione tra Proprietà e Comune. A Roma e Napoli, ad esempio, non si vede neppure l'ombra dei nuovi stadi, mentre noi siamo ormai a pochi passi dalla variante urbanistica di Castello, che ci fa capire che abbiamo imboccato una strada di non ritorno".