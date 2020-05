Sindaco Napoli: "Calcio e sport ripartiranno quando ci saranno le condizioni di sicurezza"

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in un'intervista a Radio Unicusano ha parlato anche della ripartenza degli sport e del calcio: “Lo sport deve ripartire quando ci saranno le condizioni di sicurezza per poterlo fare e questo vale anche per il calcio. Alcuni secondo me possono già ripartire e mi riferisco agli sport individuali e non comprendo perché in Campania ci sia stato un atteggiamento vessatorio verso alcune categorie. - continua De Magistris - C'è la tentazione da parte di chi copre incarichi istituzionali, sia a livello nazionale sia a livello locale, di considerate cultura e sport come fossero degli esercizi di intrattenimento, degli hobby, senza rendersi conto che dietro c'è lavoro ed economia. Calcio? Nella fase uno non era immaginabile pensare a una partita, ma stiamo per entrare nella fase due con tutti i rischi connessi. Personalmente sono contrario a giocare senza pubblico, preferirei aspettare un po' di più per poter ripartire con l'atmosfera solita, mentre per gli allenamenti non ho alcuna preclusione”.