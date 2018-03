Siviglia, Montella: "Barca-Roma? Se non gioca Messi è più facile"

Vincenzo Montella, allenatore del Siviglia, parla ai microfoni di Fox Sport dopo il 2-2 rocambolesco contro il Barcellona. Queste le sue parole: “Ci è mancata la cattiveria per chiudere la partita, poi quando è entrato Messi è cambiata la gara. Sono nervoso e dispiaciuto come i ragazzi perché abbiamo fatto una grande prestazione per 88 minuti. Non ho ancora detto nulla ai calciatori ci siamo solo incrociati. Barcellona-Roma? Di Francesco sa cosa fare,ma se non gioca Messi sarà più semplice”.