Siviglia, Montella: "Non può mancare sempre l'ultimo passaggio"

© foto di J.M.Colomo

Vincenzo Montella, tecnico del Siviglia, ha così commentato il tonfo esterno contro il Levante: "Nel primo tempo abbiamo dato tutto, e abbiamo avuto occasioni per segnare. Nella ripresa abbiamo perso lucidità, volevamo creare, ma senza risultati. Non può essere sempre così, non ci può mancare sempre l'ultimo passaggio. Dobbiamo continuare a lavorare, fiduciosi di poter cambiare le cose. Non siamo contenti, questo è ovvio, ma faremo di tutto per ribaltare questa situazione per il finale di stagione".