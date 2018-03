Siviglia, Montella: "Sono molto felice, fatta una partita eccezionale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Siviglia sbanca l'Old Trafford e strappa il pass per i quarti di Champions. Un risultato sorprendente quanto inatteso, analizzato dal tecnico degli andalusi, Vincenzo Montella, ai microfoni di Premium Sport: "Sono contento che sia stato Ben Yedder l'attaccante decisivo, ha sofferto nelle ultime settimane per le mie scelte. La squadra ha fatto una partita eccezionale, come all'andata, sono contento per questa serata speciale. È un risultato prestigioso, sono molto felice. Quando sono arrivato qua ho detto scherzando al mio amico Eusebio (Di Francesco, ndr) che mi sarebbe piaciuto arrivare in finale con lui, perché uno dei due sarebbe stato contento per l'altro".