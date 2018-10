Slovacchia, Skriniar: "La Repubblica Ceca non è stata migliore di noi"

Fonte: Fcinternews.it

Al termine della partita persa contro la Repubblica Ceca, Milan Skriniar esprime tutto il suo rammarico per un ko che pregiudica il cammino della Nazionale di Jan Kozak in Nations League: "Sapevamo che i cechi hanno buoni giocatori. La cosa che dispiace maggiormente è che dopo aver raggiunto il pareggio e avuto buone occasioni, è arrivato il loro secondo gol. Non penso che la Repubblica Ceca sia stata migliore di noi. Peccato anche per i tifosi che ci hanno incoraggiato, comunque cercheremo di vincere le prossime due partite".