Solskjaer: "CR7 ci disse di essere il migliore: sembrava pazzo, era vero"

A La Repubblica parla Ole Gunnar Solskjaer, eroe della Champions League dei Red Devils nel 1999. Parte dai ricordi di quella folle notte contro il Bayern Monaco, poi c'è spazio anche per Cristiano Ronaldo. "Arrivò in Inghilterra che era un ragazzino eppure ci disse di essere il più forte del mondo. Lo prendemmo per matto, invece era la verità. Mai incontrato un professionista del genere. Sir Alex lo adorava".