Sondaggio TMW: Napoli, non tutti vedono la corsa Scudetto chiusa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lettori divisi per quanto riguarda la corsa Scudetto quando alla fine del campionato mancano otto giornate: la Juventus ha trovato con fatica il controsorpasso in classifica e ora si trova a +4 in classifica, ma gli azzurri non mollano e hanno ancora la possibilità di vincere lo scontro diretto per avvicinare il sogno di uno Scudetto che manca dal 1990. Tornando al nostro sondaggio, il 60% ritiene che i giochi siano fatti, ma il 40% vede ancora possibilità di rimonta partenopea, con la formazioni di Sarri che si giocherà il tutto per tutto all'Allianz Stadium.