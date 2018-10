L'attaccante dell'Inter, Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Mediaset, parlando di Icardi. "E' un giocatore fortissimo, dentro l'area di rigore ce ne sono pochissimi come lui. All'inizio non è facile passargliela, poi capisci i suoi movimenti ed è molto più semplice. Il derby?...

Inter, Politano: "Pochi come Icardi in area. Derby? Serve partita perfetta"

Juve-Barça per de Ligt: operazione onerosa, intorno agli 80 milioni

Gandini: "Non torno al Milan, non abbiamo trovato un accordo"

La Juve pesca in Argentina: per la difesa piace Belardi del Boca

Barça, occhi su Piatek: Braida a Torino per seguirlo durante Juve-Genoa

Inter, contenzioso Racing-Liniers per Lautaro Martinez

Napoli, Mertens e il bivio: o rinnova o parte in estate

Napoli, per il centrocampo piace anche Fofana dell'Udinese

Parma, D'Aversa: "Vincere due campionati di fila non è semplice"

Il terzino della Spagna, Marcos Alonso, ha parlato ai microfoni di Mediaset . "Dobbiamo imparare dal primo tempo, poi uscire come nel secondo la prossima partita e tornare alla vittoria".

