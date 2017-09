Spagna-Italia, 8,3 mln e 40% share in tv

La partita degli azzurri fa il pieno di ascolti su Rai1

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Calcio in primo piano negli ascolti tv di ieri: la sfida tra Spagna e Italia, nonostante la sonora sconfitta che costerà agli azzurri lo spareggio per la qualificazione ai Mondiali 2018, è stata seguita su Rai1 da 8 milioni 328 mila spettatori ed ha fatto registrare uno share del 40.4%. Risultati da piena stagione, a conferma dell'interesse del pubblico per la Nazionale.