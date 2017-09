Spagna, Lopetegui: "Segnare subito ci ha dato tranquillità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine della gara vinta contro il Liechtenstein, parla in conferenza stampa il c.t. della Spagna, Julen Lopetegui: "Segnare subito ci ha dato tranquillità, la gara, in effetti, è stata tutta in discesa. Sono contento del gioco espresso e della qualità messa in campo dai miei calciatori. La differenza è tanta tra le due squadra, ma il match è stato serio e abbiamo chiuso la gara nel primo possibile. Non è stato semplice sempre tenere un ritmo alto, ma ce l'abbiamo fatta".