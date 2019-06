SPAL, amichevoli contro ND Gorica e Pordenone durante il ritiro

© foto di Federico Gaetano

Nel ritiro di Tarvisio in provincia di Udine, prima tappa della preparazione estiva programmata dall’11 al 21 luglio, la SPAL giocherà - si legge sul sito ufficiale del club - due amichevoli presso il Polisportivo “Maurizio Siega”. La prima sarà mercoledì 17 luglio alle ore 17 con gli sloveni di ND Gorica. La seconda, invece, sarà domenica 21 luglio sempre alle ore 17 contro il Pordenone, squadra neo promossa in Serie B.