SPAL-Atalanta 2-0: il tabellino della gara

Gollini 6,5 - Compie una gran parata nel primo tempo, su Petagna. Poi si ripete su Felipe, ma respinge centralmente. Chiude anche su Fares. Toloi 5 - Prova a dare quel qualcosa in più anche in fase offensiva, ma è impreciso. Devia la conclusione sul secondo gol di Petagna. Palomino...

Liga, colpo esterno per l'Alaves: battuto 1-0 il Valladolid al 93'

Liga, brutta sconfitta per il Siviglia: ko 2-0 in casa col Getafe

Real Madrid, Ramos: "Dobbiamo dare il massimo per questa squadra"

Bordeaux, Karamoh non convocato: forma fisica non ottimale

Valencia, allarme Murillo: si fa male in allenamento, a rischio per la Juve

Torna la Champions League, Isco: "Il Real Madrid lotterà per vincerla"

Barcellona, Malcom torna in gruppo: a disposizione per il PSV

Man United, Shaw recuperato per la sfida di Champions League

Il Mirror e la crisi di Kane: "Non ho postumi da Mondiale"

Tottenham, Lloris out con l'Inter. Pochettino spera nel recupero di Lamela

Griezmann: "No al Barça perché l'Atl.Madrid è un grande club"

Crystal Palace, rinnovo per lo scozzese McArthur

Carrasco non dimentica l'Atl.Madrid: "Merita di vincere la Champions"

Paris Saint-Germain, primo contratto per N'Soki

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon (30' st Pasalic), Freuler, Gosens; E. Rigoni (39' Ilicic); Gomez (33' st Barrow), Zapata. A disp.: Berisha, Rossi, Hateboer, Dijmsiti, Adnan, Valzania, Reca, Tumminello, Pessina. All.: Gasperini

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari (33' st Djorou), Felipe; Lazzari (40' st Šimić), Missiroli (27' st Everton), Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. A disp.: Milinkovic-Savic, Dickmann, Valdifiori, Valoti, Vitale, Floccari, Moncini, Paloschi. All.: Semplici

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy