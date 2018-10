SPAL, differenziato per Petagna. Kurtic prosegue la riabilitazione

Fonte: spalferrara.it

© foto di Federico Gaetano

Dopo la gara di campionato contro l’Inter, i biancazzurri sono tornati in campo oggi al centro “G.B. Fabbri” per una doppia seduta di allenamento. Al mattino la squadra è stata impegnata con esercitazioni fisiche agli ordini del preparatore atletico Fabbrizzi, mentre l’allenamento del pomeriggio è stato dedicato ad esercitazioni tecnico-tattiche e di possesso palla. Lavoro differenziato per Johan Djourou ed Andrea Petagna alle prese rispettivamente con un trauma contusivo alla caviglia destra ed un trauma contusivo al piede destro. Oltre ai nazionali Alfred Gomis e Mohamed Fares, non ha preso parte alla seduta Kevin Bonifazi a causa di una sindrome influenzale. Solo fisioterapia per Lorenco Simic per un trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato lo scorso 5 ottobre. Dopo l’intervento chirurgico eseguito lo scorso 28 settembre per la frattura del capitello radiale del gomito sinistro, Jasmin Kurtic ha ripreso la corsa sul campo, assieme all’attività riabilitativa. Il percorso post-operatorio prosegue senza complicazioni e le tempistiche di recupero saranno valutate in base agli esiti dei trattamenti di fisioterapici e di riabilitazione a cui il giocatore si sottoporrà nelle prossime settimane.